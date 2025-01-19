В МИД Германии оценили прекращение огня в секторе Газа

Бербок: Прекращение огня в Газе может стать чем-то большим, чем передышка

Прекращение огня в секторе Газа может стать чем-то большим, чем передышкой, если будут соблюдены договоренности. Так ситуацию на Ближнем Востоке оценила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Наконец-то оружие в секторе Газа замолчало. Мы глубоко благодарны переговорным командам из Катара, Египта и США, чьи усилия мы активно поддерживали», — также заявила Бербок.

Помимо прочего глава министерства высказалась о ситуации в Газе. «По-прежнему не хватает всего: еды, медикаментов и аварийного жилья», — добавила она. По словам Бербок, ФРГ и ее партнеры делают все возможное, чтобы в сектор Газа в кратчайшие сроки пришла помощь.

Ранее сообщалось, что палестинское радикальное движение ХАМАС передало Красному Кресту трех заложников. Все три — молодые женщины.

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Тель-Авив согласился на это после получения списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.