В России подвели итоги президентства Байдена

Сенатор Карасин назвал трудными годы президентства Байдена

Годы правления уходящего с поста президента США Джо Байдена были трудными для всего мира, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он подвел итоги срока политика, а также высказался об ожиданиях от президента США Дональда Трампа.

«Это были трудные годы для международной обстановки. Говоря о завтрашнем дне [инаугурации 20 января], хочу сказать, что я очень рад, что наконец наступит тот самый день, который прекратит информационно-политическую неразбериху, которую на протяжении последних многих месяцев создавали западные информационные агентства, журналисты, политики, которые превратили просто всю международную проблематику в какую-то сумятицу и абсолютно непредсказуемую мешанину новостей личностных, региональных, военно-политических, гуманитарных и так далее», — сказал сенатор.

Этот период, я надеюсь, закончится, и наступит период более реалистичного взгляда на вещи. Для нас это тоже очень полезно, потому что рассуждения гипотетические, как правило, рождают ноль. А реальные вещи, реальные решения, заявления заставляют думать и соответствующим образом поступать в направлении принятия решений Григорий Карасин российский сенатор

По мнению парламентария, вскоре после вступления в должность Дональда Трампа будут понятны задачи и намерения его команды.

«Я надеюсь, что после инаугурации удастся понять, что же конкретно хочет новый президент, его команда, что конкретно хотят от этой команды их союзники по Североатлантическому блоку, их партнеры по Евросоюзу. Потому что последние недели привели к тому, что масса неожиданных решений, о которых мы узнали из средств массовой информации, явно направлена на то, чтобы каким-то образом повлиять, как мне кажется, на восприятие нового президента США», — добавил он.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января в Белом доме. Политик уже прибыл в Вашингтон для торжественной церемонии вместе с женой Меланией и младшим сыном Бэрроном.

