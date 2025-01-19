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08:49, 19 января 2025Мир

Трамп прибыл в Вашингтон

Трамп остановился перед инаугурацией в гостевой резиденции Белого дома
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Allison Robbert — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп остановился перед инаугурацией, запланированной на 20 января, в Блэр-хаус, гостевой резиденции Белого дома. Об этом проинформировали журналисты, входящие в пул республиканца, пишет ТАСС.

Как уточняется, Трамп вместе с женой Меланией и младшим сыном Бэрроном в субботу, 18 января, вылетел из штата Флорида на специальном правительственном самолете Boeing 757-200. Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту имени Даллеса неподалеку от Вашингтона. После этого Трамп отправился в гольф-клуб Trump Sterling в штате Вирджиния.

Вечером политик устроил прием для 500 гостей. После этого Дональд Трамп вместе с женой и гостями наблюдали за фейерверком. Далее республиканец направился в Блэр-хаус.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собрал рекордную сумму на свою инаугурацию — 150 миллионов долларов. Полный отчет о собранных средствах будет предоставлен комитетом в Федеральную избирательную комиссию США спустя 90 дней после проведения церемонии.

17 января Дональд Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за сильных холодов, а также заявил, что президентский парад пройдет на ближайшей спортивной арене. Политик также подчеркнул, что различные высокопоставленные лица и гости мероприятия «будут доставлены в Капитолий».

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