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11:35, 19 января 2025Силовые структуры

В российском городе сосед спас пенсионерку от телефонных мошенников

РЕН ТВ: Сосед спас пенсионерку от мошенников в Санкт-Петербурге
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Kebal Oleksandra / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге 81-летнюю пенсионерку спас от мошенников ее сосед по дому. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Преступники, притворяясь представителями оператора связи, попросили пенсионерку озвучить им свои личные данные, а средства отдать курьеру, говорится в публикации. Однако на выходе из квартиры женщине встретился ее сосед.

Поняв, что речь, вероятно, идет о мошеннической схеме, мужчина забрал у нее пакет с накопленными деньгами, а также мобильный телефон, куда звонили неизвестные. После этого преступника удалось задержать.

Ранее россиянам рассказали о новом подходе преступников, вымогающих деньги у населения. Со слов официального представителя МВД России Ирины Волк, мошенники создали фиктивный кол-центр по подбору сиделок с филиалами в девяти регионах страны. Гражданам, искавшим таких специалистов, они предлагали поговорить с кандидатами по видеозвонку, предварительно направив им договоры и реквизиты для оплаты. После этого мошенники на связь не выходили.

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