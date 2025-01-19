В США заявили о планах Трампа завершить конфликт на Украине

Советник Уолтц заявил о планах Трампа завершить конфликт на Украине

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что конфликт на Украине должен быть прекращен. Об этом он высказался в интервью телеканалу CBS.

«Этот конфликт необходимо прекратить, и президент Трамп крайне ясно дал это понять, и он намерен этого добиться», — отметил Уолтц.

Ранее издание Financial Times написало, что после вступления в должность Трамп принудит Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности. Согласно материалу, урегулирование украинского конфликта произойдет в рамках крупной сделки между США, Россией и Китаем, по условиям которой Вашингтон уступит ряд сфер влияния. В этом случае европейские и азиатские союзники США будут вынуждены самостоятельно обеспечивать собственную оборону.