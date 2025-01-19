В США заявили о стремлении Зеленского «умаслить» Трампа

CNN: Зеленский пытается завоевать расположение Трампа позитивными высказываниями

Президент Украины Владимир Зеленский пытается завоевать расположение избранного лидера США Дональда Трампа, позитивно высказываясь о нем. Об этом заявил американский канал CNN.

В материале под названием «Украина открывает новый фронт против России — лесть Трампу» утверждается, что с момента победы республиканца на выборах мировые лидеры стремятся расположить его к себе. При этом больше всего это старается сделать Киев, сочли журналисты.

Так, авторы статьи указали, что Зеленский в своем новогоднем обращении к гражданам выразил уверенность в том, что новый американский лидер хочет и может достичь мира. А спустя несколько дней украинский глава в беседе с американским ведущим подкаста назвал Трампа более сильным кандидатом на пост президента США, нежели Камала Харрис.

«Зеленский — не единственный высокопоставленный представитель Украины, который пытается умаслить Трампа», — добавили в CNN. Телеканал напомнил, что в ноябре депутат Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга народа» Александр Мережко выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира.

Авторы материала также назвали попытки польстить Трампу распространенной тактикой, однако подчеркнули, что с учетом непредсказуемости политика гарантий такой подход вряд ли сработает.

Ранее стало известно, что Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию Трампа, но получил отказ. Об этом сообщил сын нового главы Белого дома Бэррон Трамп.