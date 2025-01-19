Балицкий: ВСУ ударили боеприпасом по зданию суда Васильевки Запорожской области

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию суда в Васильевке в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник нанес артиллерийский удар неустановленным боеприпасом по городу Васильевка. Разрушения получило здание районного суда», — заявил Балицкий, добавив, что в результате удара никто не пострадал.

Ранее российские военные уничтожили ряд позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что украинские позиции были разрушены в результате штурмовых действий и ударов со стороны российских войск. Как сообщили в ВСУ, в настоящее время военные принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.