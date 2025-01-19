Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:47, 19 января 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по зданию суда в Запорожской области

Балицкий: ВСУ ударили боеприпасом по зданию суда Васильевки Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Павел Колядин

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по зданию суда в Васильевке в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник нанес артиллерийский удар неустановленным боеприпасом по городу Васильевка. Разрушения получило здание районного суда», — заявил Балицкий, добавив, что в результате удара никто не пострадал.

Ранее российские военные уничтожили ряд позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что украинские позиции были разрушены в результате штурмовых действий и ударов со стороны российских войск. Как сообщили в ВСУ, в настоящее время военные принимают меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Наш любимый спит». Симоньян рассказала о состоянии впавшего в кому Кеосаяна

      В США допустили превышение Россией ограничений по ДСНВ

      ВСУ ударили по зданию суда в Запорожской области

      Стали известны гонорары бойцов за выступление на UFC 311

      В Раде сравнили Зеленского с собакой

      На Украине указали на неспособность главкома ВСУ остановить наступление на Покровск

      Самолет рейса Москва — Саранск приземлился в Шереметьево из-за проблем с шасси

      Россиян предупредили об опасности переводов незнакомцам по номеру телефона

      Санду назвала гуманитарные поставки газа в Приднестровье при содействии России незаконными

      Опубликованы кадры прямой линии Путина с жителями Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше