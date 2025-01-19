Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:42, 19 января 2025Мир

Вучич заявил о попытках Запада устроить в Сербии цветную революцию

Вучич заявил, что Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Иностранная агентура с Запада пытается с помощью студентов и прочих участников протестов устроить в Сербии цветную революцию. С таким заявлением выступил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Happy.

«Все, что они делают, это попытки проведения цветной революции. Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и все остальное», — подчеркнул политик.

По словам Вучича, уже сейчас иностранные агенты через своих связных передали некоторым студентам «выйдите и блокируйте шесть полос на Автокоманде». Все это делают иностранные инструкторы, посетовал глава Сербии.

В декабре МИД Сербии напомнило Германии о невмешательстве во внутренние дела других стран и призвало не делать заявлений без знания всех фактов. Так дипломаты ответили на заявление МИД ФРг, которое призвало соблюдать права студентов, требующих расследования трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Протесты в Сербии начались 5 ноября после обрушения козырька вокзала в Нови-Саде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский дрон ликвидировал командира батальона ВСУ

      Вучич заявил о попытках Запада устроить в Сербии цветную революцию

      Полицейские сбили насмерть двух детей в Азербайджане

      Экс-министра финансов ФРГ назвали «королем клоунов»

      В Тбилиси началась новая антиправительственная акция протеста

      Эрдоган пригрозил «сносом голов» террористическим группировкам в Сирии

      Тихонов высказался о возможности политической карьеры Йоханнеса Бе

      Сторонники президента Южной Кореи устроили погром в суде

      Ушел из жизни лидер чеховской ОПГ

      Мэру Одессы пригрозили убийством из-за торта с книгами русских писателей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше