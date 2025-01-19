Вучич заявил о попытках Запада устроить в Сербии цветную революцию

Вучич заявил, что Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию

Иностранная агентура с Запада пытается с помощью студентов и прочих участников протестов устроить в Сербии цветную революцию. С таким заявлением выступил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Happy.

«Все, что они делают, это попытки проведения цветной революции. Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и все остальное», — подчеркнул политик.

По словам Вучича, уже сейчас иностранные агенты через своих связных передали некоторым студентам «выйдите и блокируйте шесть полос на Автокоманде». Все это делают иностранные инструкторы, посетовал глава Сербии.

В декабре МИД Сербии напомнило Германии о невмешательстве во внутренние дела других стран и призвало не делать заявлений без знания всех фактов. Так дипломаты ответили на заявление МИД ФРг, которое призвало соблюдать права студентов, требующих расследования трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Протесты в Сербии начались 5 ноября после обрушения козырька вокзала в Нови-Саде.