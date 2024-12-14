Сербия попросила Германию не вмешиваться в ее дела

МИД Сербии призвал Германию не вмешиваться во внутренние дела страны

МИД Сербии напомнило Германии о невмешательстве во внутренние дела других стран и призвало не делать заявлений без знания всех фактов. Об этом говорится на странице дипломатического ведомства в социальной сети X.

«Хотя мы ценим важность диалога и сотрудничества с нашими международными партнерами, такими как Германия, крайне важно подчеркнуть принцип невмешательства во внутренние политические дела суверенных и равных европейских государств. Публичные заявления, которые предполагают оценку внутренних процессов Сербии без полного знания фактов, рискуют подорвать взаимное уважение и конструктивные отношения», — говорится в сообщении.

Таким образом дипломаты ответили на заявление МИД Германии, которое призвало соблюдать права студентов, требующих расследования трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

Протесты в Сербии начались 5 ноября после обрушения козырька вокзала в Нови-Саде. Оппозиционные движения и активисты призвали граждан пройти шествием до администрации города для оглашения своих требований.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране ничего нельзя достичь насилием. По словам Вучича, «Нови-Садом и Сербией никогда не будут управлять антисербы, те, кто ненавидит сербский народ».