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01:16, 6 ноября 2024Мир

Вучич заявил о недопустимости насилия в Сербии

Вучич заявил, что в Сербии ничего нельзя достичь насилием
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Lev Radin / Global Look Press

В Сербии ничего нельзя достичь насилием, заявил президент страны Александр Вучич, который прибыл в Нови-Сад, где протестующие устроили беспорядки у здания городской администрации, передает Informer TV.

Политик зажег свечи у места трагедии, а затем встретился со своими сторонниками. «Насилием они никогда ничего не смогут в современной и пристойной Сербии», — указал он на недопустимость жестокости.

По словам Вучича, «Нови-Садом и Сербией никогда не будут управлять антисербы, те, кто ненавидит сербский народ».

Простесты начались в Сербии после обрушения козырька вокзала в Нови-Саде, жертвами происшествия стали 14 человек. Оппозиционные движения и активисты призвали демонстрантов пройти шествием до администрации города, чтобы озвучить требования к властям.

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