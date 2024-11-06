Вучич заявил о недопустимости насилия в Сербии

Вучич заявил, что в Сербии ничего нельзя достичь насилием

В Сербии ничего нельзя достичь насилием, заявил президент страны Александр Вучич, который прибыл в Нови-Сад, где протестующие устроили беспорядки у здания городской администрации, передает Informer TV.

Политик зажег свечи у места трагедии, а затем встретился со своими сторонниками. «Насилием они никогда ничего не смогут в современной и пристойной Сербии», — указал он на недопустимость жестокости.

По словам Вучича, «Нови-Садом и Сербией никогда не будут управлять антисербы, те, кто ненавидит сербский народ».

Простесты начались в Сербии после обрушения козырька вокзала в Нови-Саде, жертвами происшествия стали 14 человек. Оппозиционные движения и активисты призвали демонстрантов пройти шествием до администрации города, чтобы озвучить требования к властям.