В Сербии начались протесты после обрушения козырька вокзала в Нови-Саде

N1: в Сербии начались протесты после гибели 14 человек на вокзале в Нови-Саде

В Сербии начались протесты после обрушения козырька вокзала в Нови-Саде, жертвами происшествия стали 14 человек. Об этом сообщает телеканал N1.

Оппозиционные движения и активисты призвали демонстрантов пройти шествием до администрации города, чтобы озвучить требования к властям. Протест начался с минуты молчания, после чего люди двинулись на центральную площадь.

Организаторы призывали не бросать бутылки и камни в историческое здание «Градска куча», где находится администрация, однако участники акции разбили несколько стекол, испачкали стены краской и бросали дымовые шашки. После этого демонстранты подогнали к зданию канализационную цистерну и залили вход фекалиями. На место прибыло значительное количество полиции.

Также протестующие изрисовали красной краской вход офиса правящей Сербской прогрессивной партии и сорвали флаги страны. Участники акции требуют отставки бывшего мэра Нови-Сада Милоша Вучевича, ныне занимающего пост премьер-министра, а также действующего главы города Милана Джурича. Они также призвали задержать ответственных за ошибки при реконструкции вокзала и обнародовать договора с компаниями-подрядчиками.

Бетонный козырек вокзала в Нови-Саде обрушился 2 ноября, происшествие унесло жизни 14 человек. Стало известно, что станцию реконструировали в последний раз в этом году и открыли в июле.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что ответственные за соблюдение состояния конструкции и объекта будут найдены и понесут ответственность.

