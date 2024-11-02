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05:53, 2 ноября 2024Мир

На вокзале в сербском городе Нови-Сад обрушился бетонный козырек. Жертвами трагедии стали 14 человек

Число погибших при обрушении вокзала в Нови-Саде увеличилось до 14 человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

На вокзале в Нови-Саде в Сербии произошло обрушение бетонного козырька. Инцидент произошел около 12:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Изначально министр внутренних дел Ивица Дачич сообщил, что из-под развалин на железнодорожном вокзале в Нови-Саде были извлечены тела восьми человек. Позже стало известно, что число погибших под обрушившимся бетонным козырьком вокзала увеличилось до 14 человек.

По последней информации, и мы надеемся, что это будет окончательная цифра, скончались 14 человек, из которых личности пяти человек нам пока установить не удалось. Восемь человек являются гражданами Республики Сербия, один человек является гражданином Северной Македонии

Александар ВучичПрезидент Сербии

По словам Вучича, «вся Сербия потеряла дар речи». Также власти страны сообщали о 30 раненных в результате происшествия.

В Нови-Саде объявили трехдневный траур

Власти города Нови-Сад объявили трехдневный траур. Также сообщается, что 2 ноября объявлен однодневный национальный траур. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил соболезнования семьям погибших.

Это один из самых трудных дней в истории граждан Нови-Сада, большая, ужасная трагедия для Нови-Сада, для всей Сербии

Милош ВучевичПремьер-министр Сербии

Вучевич выразил благодарность спасателям. Он также заявил, что ответственные за соблюдение состояния конструкции и объекта будут найдены и понесут ответственность. Уточняется, что станцию ​​реконструировали в последний раз в этом году и открыли в июле.

Россия выразила соболезнования жертвам трагедии

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Москва выражает соболезнования Сербии в связи с трагедией на вокзале в Нови-Саде.

Мы хотим выразить соболезнования Сербии в связи с сегодняшним трагическим событием в городе Нови-Сад. Завтра Сербия объявит национальный траур

Василий НебензяПостоянный представитель РФ при ООН

В посольстве России в Сербии заявили, что не получали данных о пострадавших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде россиянах. В российском диппредставительстве добавили, что от соотечественников не поступало просьб об оказании помощи.

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