Россия выразила соболезнования жертвам трагедии в сербском Нови-Саде

Небензя: Россия соболезнует Сербии в связи с трагедией на вокзале в Нови-Саде

Россия выразила соболезнования Сербии в связи с трагедией на вокзале в Нови-Саде, где обрушился козырек. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН), его слова приводит сайт представительства.

«Мы хотим выразить соболезнования Сербии в связи с сегодняшним трагическим событием в городе Нови-Сад. Завтра Сербия объявит национальный траур», — сказал Небензя.

По последним данным, жертвами трагедии стали 14 человек. Восемь из них являются гражданами Сербии, еще один — Северной Македонии. Личности еще пяти не установлены.

До того сообщалось, что спасатели пытаются извлечь женщину и девочку 14 лет, которые до сих пор находятся под развалинами. Кроме того, известно о 30 раненных в результате происшествия.