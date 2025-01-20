42-летняя Наталья Подольская похвасталась фигурой в бикини

42-летняя певица Наталья Подольская снялась в черном бикини на Мальдивах

Белорусская и российская поп-певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в откровенном купальнике во время отдыха на Мальдивах. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,5 миллиона подписчиков.

Вначале 42-летняя исполнительница сняла себя в зеркале на фоне ванны. Она позировала в черном бикини с металлическими кольцами, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией и завязками на бедрах.

Также знаменитость показала видео, как заходит в бассейн под открытым небом и садится в установленный в воде шезлонг. При этом она надела косынку на голову и солнцезащитные очки.

Ранее певица и актриса Юлия Паршута снялась в бикини под душем во время отдыха на Мальдивах.