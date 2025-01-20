Известная российская певица снялась в бикини под душем

36-летняя певица Юлия Паршута снялась в бикини под душем на Мальдивах

Известная российская певица и актриса Юлия Паршута показала фанатам откровенное видео с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей миллион подписчиков.

36-летняя исполнительница снялась под расположенным на улице душем. Она продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, представ перед камерой в бордовом бикини из жатой ткани с черной окантовкой. Данный комплект включал в себя топ на тонких бретелях и V-образные стринги, частично обнажавшие ягодицы. Также звезда уложила волосы в пучок.

Ранее в январе российская блогерша и певица Валя Карнавал опубликовала фото в обнажающих ягодицы шортах.