Известная российская певица снялась в бикини под душем

Известная российская певица и актриса Юлия Паршута показала фанатам откровенное видео с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей миллион подписчиков.
36-летняя исполнительница снялась под расположенным на улице душем. Она продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, представ перед камерой в бордовом бикини из жатой ткани с черной окантовкой. Данный комплект включал в себя топ на тонких бретелях и V-образные стринги, частично обнажавшие ягодицы. Также звезда уложила волосы в пучок.
Ранее в январе российская блогерша и певица Валя Карнавал опубликовала фото в обнажающих ягодицы шортах.