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12:25, 20 января 2025Ценности

Известная российская певица снялась в бикини под душем

36-летняя певица Юлия Паршута снялась в бикини под душем на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @parshoota

Известная российская певица и актриса Юлия Паршута показала фанатам откровенное видео с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей миллион подписчиков.

36-летняя исполнительница снялась под расположенным на улице душем. Она продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, представ перед камерой в бордовом бикини из жатой ткани с черной окантовкой. Данный комплект включал в себя топ на тонких бретелях и V-образные стринги, частично обнажавшие ягодицы. Также звезда уложила волосы в пучок.

Ранее в январе российская блогерша и певица Валя Карнавал опубликовала фото в обнажающих ягодицы шортах.

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