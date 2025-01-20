51-летняя Кейт Мосс отпраздновала день рождения в топе с декольте до пупка

Британская супермодель Кейт Мосс появилась на публике в откровенном образе. Снимки папарацци публикует Daily Mail.
51-летняя манекенщица отпраздновала день рождения в Лондоне вместе с дочерью Лилой и друзьями. Знаменитость запечатлели в блестящем топе с декольте до пупка, черной шубке и классических брюках с завышенной линией талии. Завершали образ босоножки на высоком каблуке и множество украшений.
В то же время Лила вышла в свет в атласном платье с аппликацией в виде цветов на груди. В отличие от матери, модель собрала волосы в гладкий пучок и отказалась от аксессуаров.
В ноябре 2024 года Кейт Мосс посетила ночной клуб в Лондоне в откровенном наряде и восхитила фанатов.