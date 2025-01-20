Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 20 января 2025Ценности

51-летняя Кейт Мосс отпраздновала день рождения в топе с декольте до пупка

51-летняя модель Кейт Мосс появилась в Лондоне в топе с декольте до пупка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Британская супермодель Кейт Мосс появилась на публике в откровенном образе. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

51-летняя манекенщица отпраздновала день рождения в Лондоне вместе с дочерью Лилой и друзьями. Знаменитость запечатлели в блестящем топе с декольте до пупка, черной шубке и классических брюках с завышенной линией талии. Завершали образ босоножки на высоком каблуке и множество украшений.

В то же время Лила вышла в свет в атласном платье с аппликацией в виде цветов на груди. В отличие от матери, модель собрала волосы в гладкий пучок и отказалась от аксессуаров.

В ноябре 2024 года Кейт Мосс посетила ночной клуб в Лондоне в откровенном наряде и восхитила фанатов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты планы Трампа в отношении России и Украины

      51-летняя Кейт Мосс отпраздновала день рождения в топе с декольте до пупка

      В российском регионе начали проверку после избиения контрактников в воинской части

      В США заявили об отсутствии вопроса о возвращении территорий в целях США по Украине

      В Финляндии выступили с требованием по России

      Певца духовной музыки поймали с отрубленной головой девушки в сумке

      В Словакии заявили об ударе антироссийских санкций по Европе

      Освобожденные израильские заложницы прибыли в больницу

      Иран представил «странный разведывательный корабль»

      В Греции заявили об «оплате» Россией счетов к Афинам и Кипру за поддержку Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше