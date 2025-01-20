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22:10, 20 января 2025Ценности

54-летняя невеста миллиардера Безоса показала кружевное белье на инаугурации Трампа

Невеста миллиардера Безоса Лорен Санчес показала белье на инаугурации Трампа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес появилась на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в откровенном наряде и подверглась критике. На посты в соцсетях обратили внимание в Newsweek.

54-летняя репортерша вышла в свет в наряде белого цвета, который состоял из приталенного пиджака и кружевного лифа. Пользователи сети посчитали образ чересчур вызывающим для подобного мероприятия и прозвали знаменитость неприличной в многочисленных публикациях.

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«Это просто неприлично!», «Очень вызывающий наряд для официального визита», «Ее на инаугурации наряжали дизайнеры Victoria's Secret?», «Санчес стала первым гостем, который показал белье прямо на инаугурации президента», — высказывались комментаторы.

Ранее Мелания Трамп также взбудоражила журналистов одной деталью в наряде для инаугурации.

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