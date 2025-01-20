54-летняя невеста миллиардера Безоса показала кружевное белье на инаугурации Трампа

Невеста миллиардера Безоса Лорен Санчес показала белье на инаугурации Трампа

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес появилась на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в откровенном наряде и подверглась критике. На посты в соцсетях обратили внимание в Newsweek.

54-летняя репортерша вышла в свет в наряде белого цвета, который состоял из приталенного пиджака и кружевного лифа. Пользователи сети посчитали образ чересчур вызывающим для подобного мероприятия и прозвали знаменитость неприличной в многочисленных публикациях.

«Это просто неприлично!», «Очень вызывающий наряд для официального визита», «Ее на инаугурации наряжали дизайнеры Victoria's Secret?», «Санчес стала первым гостем, который показал белье прямо на инаугурации президента», — высказывались комментаторы.

Ранее Мелания Трамп также взбудоражила журналистов одной деталью в наряде для инаугурации.