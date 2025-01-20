Аэропорты Казани временно закрыли для прилетов и вылетов

Росавиация: Аэропорт Казани временно не принимает самолеты на прилет и вылет

Аэропорт Казани временно закрыли для прилетов и вылетов самолетов, об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он, уточнив, что меры введены для обеспечения безопасности гражданских бортов.

Кореняко добавил, что пилоты и авиадиспетчеры предупреждены о ситуации и предпринимают все необходимые действия.

Ранее очевидцы сообщили, что в небе над Казанью произошло несколько взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.