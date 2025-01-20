В Казани местные жители рассказали о взрывах

Очевидцы сообщили о том, что над Казанью произошло несколько взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Shot.
«Местные жители рассказали SHOT, что прогремело 3-4 мощных взрыва над городом. По предварительным данным, сработала система ПВО», — говорится в публикации.
Официальной информации на данный момент не поступало. О взрывах также рассказали жители Рязани и Рязанской области.
В ночь на 20 января в Калужской области сбили два беспилотника — один на окраине Калуги, еще один в Перемышльском районе. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.