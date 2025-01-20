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05:02, 20 января 2025Россия

В Казани местные жители рассказали о взрывах

Shot: очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО над Казанью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Очевидцы сообщили о том, что над Казанью произошло несколько взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Shot.

«Местные жители рассказали SHOT, что прогремело 3-4 мощных взрыва над городом. По предварительным данным, сработала система ПВО», — говорится в публикации.

Официальной информации на данный момент не поступало. О взрывах также рассказали жители Рязани и Рязанской области.

В ночь на 20 января в Калужской области сбили два беспилотника — один на окраине Калуги, еще один в Перемышльском районе. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

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