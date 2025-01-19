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23:26, 19 января 2025Россия

В российском регионе сбили два беспилотника

Губернатор Калужской области Шапша сообщил о двух сбитых беспилотниках
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе сбили два беспилотника — один на окраине Калуги, еще один в Перемышльском районе.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные группы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что над территорией Курской области в воскресенье, 19 января, был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). БПЛА противника сбили около 17:20 по московскому времени. Другие подробности не приводятся.

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