В российском регионе сбили два беспилотника

Губернатор Калужской области Шапша сообщил о двух сбитых беспилотниках

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе сбили два беспилотника — один на окраине Калуги, еще один в Перемышльском районе.

«По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работают оперативные группы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что над территорией Курской области в воскресенье, 19 января, был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). БПЛА противника сбили около 17:20 по московскому времени. Другие подробности не приводятся.