Над российским регионом уничтожили беспилотник ВСУ

Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник над Курской областью

Над территорией Курской области в воскресенье, 19 января, был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

БПЛА противника сбили около 17:20 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — рассказали в российском оборонном ведомстве. Другие подробности не приводятся.

19 января в небе над Курской областью также была уничтожена украинская ракета. Об этом сообщили в оперштабе региона и поблагодарили бойцов сил противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны заявили, что ПВО в ночь на 19 января сбила два БПЛА в Брянской и Белгородской областях.