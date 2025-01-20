Аксенов обратился к жителям Крыма

Аксенов поздравил жителей Крыма с Днем республики

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил жителей полуострова с Днем республики. Обращение в связи с праздником он опубликовал в Telegram.

24 года назад в Крыму состоялся референдум, на котором 93 процента жителей полуострова выступили за возвращение региону автономного статуса. По словам Аксенова, именно это событие стало первым шагом на пути к референдуму 16 марта 2014 года, по итогам которого республика вошла в состав России.

«Это свидетельство неизменности цивилизационного выбора народов Крыма, которые всегда выступали за единство Русского мира и против узколобого хуторского национализма, против культа предательства, возведенного в ранг государственной политики», — написал глава региона, подчеркнув, что отмечающуюся сегодня дату можно считать подтверждением тезиса об отсутствии в истории случайностей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал впечатляющими успехи Крыма после вхождения в состав страны. Он отметил кратное увеличение регионального ВВП и рост темпов инвестирования в полуостров. Глава государства также добавил, что с 2014 года полуостров посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь принял более 2 миллионов туристов.