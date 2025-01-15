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01:03, 15 января 2025Россия

Путин оценил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией

Путин назвал впечатляющими успехи Крыма после воссоединения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что после воссоединения с Россией регион продемонстрировал «действительно впечатляющие успехи» по многим направлениям. В частности, он указал на кратное увеличение регионального ВВП и рост темпов инвестирования в полуостров. Также Путин раскрыл, что с 2014 года Крым послетили более 20 миллионов человек, а Севастополь принял более двух миллионов туристов.

Российцский лидер заявил, что госпрограмму развития Крыма продлят до 2030 года. За ближайшие три года планируется завершить работы более чем на 230 объектах капитального строительства.

Путин подписал распоряжение о принятии Крыма и Севастополя в состав России 18 марта 2014 года. При проведении референдума за воссоединение с Россией проголосовали более 96 процентов жителей.

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