Apple попала под следствие из-за «кровавых минералов»

FT: Apple обвинили в покупке минералов у боевиков, творивших зверства в Конго

В Бельгии началось уголовное расследование, в рамках которого компанию Apple обвиняют в том, что она покупала полезные ископаемые, поставлявшиеся вооруженными группами, которые ответственны за серию зверств на востоке Конго. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Речь о приобретении так называемых кровавых минералов: тантале, колтане, олове, вольфраме и золоте, которые добывались на шахтах, подконтрольных боевикам. Юристы, представляющие интересы Демократической Республики Конго (ДРК), назвали действия Apple «масштабной операцией по отмыванию денег».

Как пишет издание, Apple отказалась комментировать эту историю, но ранее заявляла, что «решительно оспаривает» эти обвинения, так как «привержена ответственному поиску полезных ископаемых». Адвокаты ДРК, в свою очередь, считают, что деятельность Apple способствует использованию детского труда и ухудшению состояния окружающей среды.

В мае минувшего года уже сообщалось о том, что Apple заподозрили в покупке контрабандных материалов из Конго. Речь идет о том, что крупнейший производитель смартфонов приобретает ценные материалы для создания гаджетов у нелегальных и преступных организаций. Юристы охарактеризовали это как «скупку кровавых минералов».