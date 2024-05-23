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16:05, 23 мая 2024Наука и техника

Apple обвинили в зарабатывании денег «на крови»

Reuters: Apple заподозрили в покупке контрабандных материалов из Конго

Фото: Marc Hofer / AP

Американскую компанию Apple заподозрили в покупке материалов из Конго, полученные путем контрабанды. Об этом сообщает Reuters.

В конце апреля международная группа юристов заявила, что Apple приобретает ископаемые материалы из областей Конго, в которых идет война. Спустя месяц юристы, представляющие правительство Демократической Республики Конго, отметили, что у них есть новая информация о цепочке поставок Apple в регионе.

Критики IT-гиганта считают, что компания приобретает ценные материалы для создания гаджетов у нелегальных и преступных организаций с помощью контрабанды. Международные юристы назвали такой подход «скупкой кровавых минералов». Обвинения Apple в зарабатывании денег нечестным путем в том числе расследует юридическая фирма Amsterdam & Partners LLP.

Представитель Amsterdam & Partners LLP Питер Сахлас заявил Reuters, что «экспертам будет что сказать, как только мы завершим тщательную проверку». Также в фирме подчеркнули, что Apple не отреагировала на высказанные претензии в ее сторону.

Ранее Apple неоднократно заявляла, что не закупает материалы для своих гаджетов напрямую, однако проводит аудит своих поставщиков. В отчете за 2023 год говорилось, что 100 процентов компаний-партнеров были тщательно проверены.

В начале мая корпорация Apple подтвердила, что на планшетах iPad появится возможность установки приложений в обход App Store. Ранее альтернативные магазины были добавлены на iPhone.

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      Андрей Ставицкий
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