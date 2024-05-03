Раскрыты сроки появления на iPad альтернативных приложений

Возможность установки на iPad приложений в обход App Store появится осенью

Корпорация Apple подтвердила, что на планшетах iPad появится возможность установки приложений в обход App Store. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на материалы компании.

Представители IT-гиганта подтвердили, что перенесут все связанные с Законом о цифровых рынках (DMA) изменения с платформы iOS на iPadOS. Таким образом, пользователи смогут устанавливать на планшеты приложения из альтернативных магазинов, как на iPhone, так и на iPad. Изменения коснутся пользователей из стран Евросоюза (ЕС).

Также в компании раскрыли сроки появления сторонних магазинов с приложениями на iPadOS — это произойдет осенью. Журналисты медиа предположили, что к этому времени специалисты Apple адаптируют платформу под изменения.

В корпорации также разъяснили изменения для разработчиков. Apple будет взимать дополнительную плату с альтернативных магазинов, которые имеют более одного миллиона установок в год. При этом скачивание приложения и на iPhone, и на iPad одним пользователем будет считаться одной установкой.

В начале апреля комиссар Евросоюза (ЕС) по внутреннему рынку Тьерри Бретон оценил вероятность ухода американской компании Apple с рынка Европы. По словам Бретона, это невозможно, так как корпорация не позволит себе потерять рынок с 450 миллионами потребителей.