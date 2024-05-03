Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:47, 3 мая 2024Наука и техника

Раскрыты сроки появления на iPad альтернативных приложений

Возможность установки на iPad приложений в обход App Store появится осенью

Фото: Marta Filipczyk / Unsplash

Корпорация Apple подтвердила, что на планшетах iPad появится возможность установки приложений в обход App Store. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на материалы компании.

Представители IT-гиганта подтвердили, что перенесут все связанные с Законом о цифровых рынках (DMA) изменения с платформы iOS на iPadOS. Таким образом, пользователи смогут устанавливать на планшеты приложения из альтернативных магазинов, как на iPhone, так и на iPad. Изменения коснутся пользователей из стран Евросоюза (ЕС).

Также в компании раскрыли сроки появления сторонних магазинов с приложениями на iPadOS — это произойдет осенью. Журналисты медиа предположили, что к этому времени специалисты Apple адаптируют платформу под изменения.

В корпорации также разъяснили изменения для разработчиков. Apple будет взимать дополнительную плату с альтернативных магазинов, которые имеют более одного миллиона установок в год. При этом скачивание приложения и на iPhone, и на iPad одним пользователем будет считаться одной установкой.

В начале апреля комиссар Евросоюза (ЕС) по внутреннему рынку Тьерри Бретон оценил вероятность ухода американской компании Apple с рынка Европы. По словам Бретона, это невозможно, так как корпорация не позволит себе потерять рынок с 450 миллионами потребителей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      В ВСУ рассказали о возможном применении американских истребителей

      Николай Дроздов поедет на Дальний Восток ради своего леопарда

      Ивлеева рассказала о помощи песен Пугачевой в период «отмены»

      В России объяснили отказ Швеции провести расследование по «Северным потокам»

      Губерниев подшутил над отказавшимся ехать на Олимпиаду российскими пловцами

      В Москве объявили погодную опасность из-за заморозков

      Раскрыты сроки появления на iPad альтернативных приложений

      Военный суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

      ООН заявила о росте цен на продовольствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше