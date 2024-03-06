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20:30, 6 марта 2024Наука и техника

Альтернативные приложения на iPhone в обход App Store появятся в 27 странах

Apple назвала страны, в которых можно устанавливать приложения в обход App Store

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Компания Apple объяснила, в каких странах будут действовать альтернативные магазины приложений для iPhone. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

В корпорации отметили, что в ближайшее время на фирменных смартфонах появится возможность установки альтернативных магазинов с приложениями. Функцию привяжут к геолокации iPhone и аккаунту Apple ID. Представители IT-гиганта назвали страны, в которых будет доступна опция установки программ в обход App Store.

Сторонние магазины с приложениями будут работать в 27 странах ЕвросоюзаАвстрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, на Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, на Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швеции.

В документе поддержки говорится, что если пользователь iPhone покинет одну из вышеперечисленных стран, то его право на использование альтернативных магазинов будет отозвано. Однако Apple предложила льготный период, сроки которого не раскрываются. В течение этого времени потребители смогут покидать страну ЕС и пользоваться сторонними приложениями.

В конце января в Apple заявили, что разрешат пользователям из Европейского союза (ЕС) скачивать приложения из сторонних источников, а не только из Apple App Store. Нововведения появятся в iOS 17.4

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      Андрей Ставицкий
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