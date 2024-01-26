Apple разрешит пользователям из ЕС скачивать приложения из сторонних магазинов

Apple разрешит пользователям из ЕС загружать приложения из сторонних источников

Apple разрешит пользователям из Европейского союза (ЕС) скачивать приложения из сторонних источников, а не только из Apple App Store. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Изменения для разработчиков внесены в iOS 17.4 и обусловлены принятым в Евросоюзе законом о цифровых рынках, они будут приняты к марту.

Таким образом, пользователи смогут устанавливать на устройства сторонние магазины приложений с их веб-сайтов. После прохождения верификации от Apple из них можно будет загружать необходимый софт, в том числе тот, который не представлен в App Store.

В компании отметили, что новые возможности для разработчиков из ЕС неизбежно создают риски для пользователей и устройств, которые Apple не может устранить, однако предпримет все меры по их снижению.

В конце января Европейская комиссия (ЕК) рассказала о предложении Apple добавить на iPhone сторонние платежные системы. Таким образом, в корпорации одобрили появление замены Apple Pay на смартфонах бренда.

