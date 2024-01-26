Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:33, 26 января 2024Наука и техника

Apple разрешит пользователям из ЕС скачивать приложения из сторонних магазинов

Apple разрешит пользователям из ЕС загружать приложения из сторонних источников

Фото: Jimin Kim / Globallookpress.com

Apple разрешит пользователям из Европейского союза (ЕС) скачивать приложения из сторонних источников, а не только из Apple App Store. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Изменения для разработчиков внесены в iOS 17.4 и обусловлены принятым в Евросоюзе законом о цифровых рынках, они будут приняты к марту.

Таким образом, пользователи смогут устанавливать на устройства сторонние магазины приложений с их веб-сайтов. После прохождения верификации от Apple из них можно будет загружать необходимый софт, в том числе тот, который не представлен в App Store.

В компании отметили, что новые возможности для разработчиков из ЕС неизбежно создают риски для пользователей и устройств, которые Apple не может устранить, однако предпримет все меры по их снижению.

В конце января Европейская комиссия (ЕК) рассказала о предложении Apple добавить на iPhone сторонние платежные системы. Таким образом, в корпорации одобрили появление замены Apple Pay на смартфонах бренда.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Мы настроены достичь своих целей». В Кремле напомнили о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине

      Глава МАГАТЭ анонсировал визит в Россию и на Украину

      Футболист мемом оценил срыв перехода в «Зенит»

      Apple разрешит пользователям из ЕС скачивать приложения из сторонних магазинов

      Осужденный за сексуальное насилие над детьми монах назвал жертв «невменяемыми»

      Во Франции исключили нападение России на НАТО

      Развитие эмбриона возникло из-за древних вирусов

      Байден назвал Трампа своим профессором

      В двух российских регионах отключат мобильный интернет по ночам

      В России умер 17-летний хоккеист

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше