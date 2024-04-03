Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:04, 3 апреля 2024Наука и техника

Вероятность ухода Apple с европейского рынка оценили

9to5Mac: в ЕС заявили, что Apple не уйдет с рынка, несмотря на штрафы

Фото: Albert Gea / Reuters

Комиссар Евросоюза (ЕС) по внутреннему рынку Тьерри Бретон оценил вероятность ухода американской компании Apple с рынка Европы. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты отметили, что некоторые эксперты предположили, что Apple может покинуть европейский рынок, чтобы не платить многомиллионные штрафы по итогам антимонопольных разбирательств. По словам Тьерри Бретона, это невозможно, так как корпорация не позволит себе потерять рынок с 450 миллионами потребителями.

Вероятность ухода Apple из Европы ранее допустил Джон Грубер в своем блоге Daring Fireball. По словам Грубера, продажи на территории ЕС приносят компании Тима Кука около 7 процентов от общего дохода, а возможные штрафы могут составлять до 10 процентов от мирового дохода.

Также Грубер заявил, что ЕС может потребовать от Apple предоставить возможность удаления ряда встроенных приложений. В их числе Грубер отметил приложение «Фото», тесно связанное с экосистемой, удаление которого, по мнению эксперта, технически невозможно.

В середине марта стало известно, что компания Apple разрешит загружать приложения на iPhone напрямую, в обход App Store. Новая функция будет доступна позже этой весной.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

      Отряды шиитов заявили о своей атаке на израильский аэропорт

      Генсек НАТО назвал причину для увеличения военной помощи Украине

      Макрон отказался от помощи США при столкновении с Россией на Украине

      Росгвардейцы обнаружили схрон с вооружением стран НАТО в российском регионе

      Большинство стран НАТО поддержали кандидатуру нового генсека

      В Кремле объяснили рост числа желающих пойти на службу по контракту

      Песков ответил на вопрос о передаче США данных о возможности теракта в «Крокусе»

      Патрушев отверг причастность Украины к взрывам «Северных потоков»

      Основателя крупнейшего в России производителя краски осудили заочно за хищения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше