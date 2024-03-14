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09:36, 14 марта 2024Наука и техника

Приложения на iPhone разрешат скачивать с сайтов разработчиков

Apple разрешит пользователям из ЕС загружать приложения с сайтов разработчиков

Фото: Ameen ALmayuf / Unsplash

Компания Apple разрешит загружать приложения на iPhone напрямую, в обход App Store. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В заявлении говорится, что это право получат потребители из стран Евросоюза (ЕС). Владельцы iPhone смогут скачивать приложения непосредственно с сайтов разработчиков. Новая функция будет доступна позже этой весной.

При этом разработички ПО должны будут соответствовать определенным критериям. В частности, у них должно быть популярное приложение, скачанное в Европе не менее одного миллиона раз. Apple по-прежнему будет взимать комиссию за покупки внутри приложения.

«Распространение приложений непосредственно с веб-сайта требует ответственности и контроля за пользовательским опытом, включая возможность управлять приложениями, обеспечивать поддержку клиентов и возмещение средств», — объяснили ограничения в корпорации. Нововведения связаны с Законом о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в марте.

Ранее в Apple рассказали, что в рамках нового закона DMA компания разрешит пользователям из ЕС удалить браузер Safari с iPhone. В настоящий момент фирменную программу для просмотра веб-страниц невозможно удалить со смартфона.

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      Андрей Ставицкий
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