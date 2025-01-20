Билл Клинтон прокомментировал речь Трампа словами «а вы сами догадайтесь»

CNN: чета Клинтонов улыбнулась в ответ на вопрос об инаугурационной речи Трампа

Чета Клинтонов в лице экс-президента Билла Клинтона и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон улыбнулась в ответ на вопрос об инаугурационной речи президента США Дональда Трампа. Об этом пишет телеканал CNN.

«Я думаю, вы сами догадаетесь», — коротко ответил бывший американский лидер в ответ на вопрос о том, как он относится к произнесенной Трампом речи. Также его супруга Хиллари улыбнулась, не прокомментировав как-либо инаугурацию.

Кроме того, уточняется, что чета пропустит торжественный обед по случаю вступления Трампа в должность, сославшись на отсутствие времени.

Ранее Трамп пообещал подписать серию «исторических» указов, которые, по его словам, ознаменуют «революцию здравого смысла». В частности, он указал на планы признать мужчин и женщин как единственные два пола, восстановить военную мощь в США, положить конец конфликтам и ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой для борьбы с миграцией.