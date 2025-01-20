Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 20 января 2025Мир

Билл Клинтон прокомментировал речь Трампа словами «а вы сами догадайтесь»

CNN: чета Клинтонов улыбнулась в ответ на вопрос об инаугурационной речи Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Чета Клинтонов в лице экс-президента Билла Клинтона и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон улыбнулась в ответ на вопрос об инаугурационной речи президента США Дональда Трампа. Об этом пишет телеканал CNN.

«Я думаю, вы сами догадаетесь», — коротко ответил бывший американский лидер в ответ на вопрос о том, как он относится к произнесенной Трампом речи. Также его супруга Хиллари улыбнулась, не прокомментировав как-либо инаугурацию.

Кроме того, уточняется, что чета пропустит торжественный обед по случаю вступления Трампа в должность, сославшись на отсутствие времени.

Ранее Трамп пообещал подписать серию «исторических» указов, которые, по его словам, ознаменуют «революцию здравого смысла». В частности, он указал на планы признать мужчин и женщин как единственные два пола, восстановить военную мощь в США, положить конец конфликтам и ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой для борьбы с миграцией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова стал президентом США. Он объявил о «золотом веке Америки» и начал собирать деньги

      54-летняя невеста миллиардера Безоса показала кружевное белье на инаугурации Трампа

      Зеленскому напомнили об одном его решении после обращения к Трампу

      В Совфеде объяснили отсутствие темы Украины в речи Трампа

      На Украине отреагировали на решение гимнаста-чемпиона сменить гражданство

      В Раде поставили под вопрос существование Украины как государства

      Байден оставил письмо Трампу перед началом президентства

      Мелания Трамп захотела стать влиятельным человеком в администрации Трампа

      Билл Клинтон прокомментировал речь Трампа словами «а вы сами догадайтесь»

      На Украине рассказали о подготовке к отказу от территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше