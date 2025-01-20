Трамп пообещал совершить революцию здравого смысла

Трамп пообещал устроить революцию здравого смысла своими историческими указами

Новый президент США Дональд Трамп пообещал подписать серию «исторических» указов. Об этом политик заявил во время инаугурационной речи, текстовая трансляция велась на телеканале CNN.

Он объяснил, что рассчитывает на запуск процесса полного восстановления Америки. По его словам, в первые часы после вступления в должность он подпишет около сотни указов и «одним росчерком пера» отменит инициативы своего предшественника Джо Байдена.

Вечером 20 января Трамп принял присягу на Библии, с которой в свое время вступал в должность президента США Авраам Линкольн. С этого момента он стал 47-м по счету главой государства.