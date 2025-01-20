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21:19, 20 января 2025Мир

Трамп пообещал совершить революцию здравого смысла

Трамп пообещал устроить революцию здравого смысла своими историческими указами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Новый президент США Дональд Трамп пообещал подписать серию «исторических» указов. Об этом политик заявил во время инаугурационной речи, текстовая трансляция велась на телеканале CNN.

Он объяснил, что рассчитывает на запуск процесса полного восстановления Америки. По его словам, в первые часы после вступления в должность он подпишет около сотни указов и «одним росчерком пера» отменит инициативы своего предшественника Джо Байдена.

Вечером 20 января Трамп принял присягу на Библии, с которой в свое время вступал в должность президента США Авраам Линкольн. С этого момента он стал 47-м по счету главой государства.

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