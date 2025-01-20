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12:44, 20 января 2025Силовые структуры

Блогер Шабутдинов и его адвокаты изучили материалы уголовного дела

Блогер Шабутдинов и его адвокаты закончили изучать материалы уголовного дела
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Блогер Аяз Шабутдинов и его защита закончили ознакомление с материалами уголовного дела. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката бизнес-тренера Калоя Альхигова.

По его словам, из 150 томов к существу дела относится лишь треть материалов. Адвокат добавил, что вскоре прокурор утвердит обвинительное заключение и передаст его в суд для рассмотрения.

Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества. Блогер не признает вину. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться в январе-феврале 2025 года.

Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.

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