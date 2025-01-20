Блогер Шабутдинов и его адвокаты изучили материалы уголовного дела

Блогер Шабутдинов и его адвокаты закончили изучать материалы уголовного дела

Блогер Аяз Шабутдинов и его защита закончили ознакомление с материалами уголовного дела. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката бизнес-тренера Калоя Альхигова.

По его словам, из 150 томов к существу дела относится лишь треть материалов. Адвокат добавил, что вскоре прокурор утвердит обвинительное заключение и передаст его в суд для рассмотрения.

Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества. Блогер не признает вину. По прогнозам адвокатов, первое судебное заседание может состояться в январе-феврале 2025 года.

Бизнес-коуча задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.