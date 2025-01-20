ЦБ: Число банков с иностранным участием в РФ упало до минимальных за 10 лет 85

На начало октября 2024 года число банков с иностранным участием в России упало до минимума. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает газета «Известия».

С начала года число банков с участием иностранцев сократилось с 89 до 85 единиц. Из них 78 имеют универсальную банковскую лицензию, а оставшиеся ограничены в проведении ряда операций, как открытие филиалов. За это время ликвидировали отделения в России швейцарский Cramer & Cie SA и Америкэн Экспресс Банк, активы британского HSBC в стране выкупил «Экспобанк», а Нидерландская Yandex N.V. продала Яндекс-Банк топ-менеджменту корпорации.

Как полагает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, сокращение числа банков с иностранным участием и объема их операций связано с ограничениями, которые регуляторы материнских компаний накладывают на работу в России, а также риски вторичных санкций. Банкам становится все труднее работать — почти все мировые резервные валюты стали для россиян «токсичными», а вести дела на российском рынке ценных бумаг для иностранных финансовых институтов теперь невыгодно и рискованно, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По мнению Алексея Тараповского из Anderida Financial Group, сокращение числа банков с участием иностранцев в уставном капитале продолжится и будет зависеть от общей политический ситуации и санкций в отношение России, добавил Алексей Тараповский. В сентябре 2024-го в России разрешили открывать филиалы иностранных банков, что дешевле создания «дочек», но такая мера вряд ли радикально изменит ситуацию на рынке, предположил Пивень. В то же время уход иностранных игроков из России ведет к сокращению конкуренции, что может вызвать рост банковских комиссий и тарифов, добавила Мильчакова.

Ранее глава кредитной организации Андрей Костин озвучил планы открытия дочернего банка ВТБ в Иране до конца 2025 года. Сейчас у ВТБ есть представительство в Иране, и банк работает над приемом своих карт на территории Исламской Республики. Ранее Иран и Россия наладили связь между финансовыми системами SEPAM и CAGC, которые являются альтернативой западной SWIFT.