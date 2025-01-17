Российский банк захотел открыть «дочку» в Иране

Костин: ВТБ планирует открыть дочерний банк в Иране до конца 2025 года

Российский ВТБ захотел открыть дочерний банк в Иране до конца 2025 года. Об этом заявил глава кредитной организации Андрей Костин, его слова приводит ТАСС.

Российская компания обратилась к властям Ирана и рассчитывает, что до конца этого года оно даст соответствующее разрешение. Сейчас у ВТБ есть представительство в Иране, и банк работает над приемом своих карт на территории Исламской Республики.

«Уже процесс идет, уже начинали работать карты, но мы планируем, что эта система будет расширена и любой российский гражданин, который приедет в Иран, сможет пользоваться картами, расплачиваться», — пояснил Костин.

Ранее Иран и Россия наладили связь между финансовыми системами SEPAM и CAGC, которые являются альтернативой западной SWIFT. По словам главы Центробанка Ирана Мохаммада Резы Фарзина, между иранскими и российскими регуляторами «налажена прямая связь».

Замглавы Центробанка исламской республики Мохсен Карими также допустил, что в России могут появиться представительства и филиалы иранских кредитных организаций. Они стремятся выйти на российские рынки на фоне растущих экономических связей между двумя странами, это позволит иранскому бизнесу и предпринимателям получить доступ к финансовым системам Африки, Латинской Америки, Азии и Европы, где представлен ВТБ и его дочерние компании.