Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области увеличилось

Число пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области выросло до 25

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Бехтеры Херсонской области выросло до 25. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, передает ТАСС.

«Число пострадавших возросло до 25», — сказал он. Василенко добавил, что среди раненых четверо детей.

20 января украинские войска атаковали село, используя реактивную систему залпового огня HIMARS. Сообщалось о 21 пострадавшем. ВСУ нанесли удар двумя ракетами с суббоеприпасом DPICM. Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал эту атаку доказательством варварства киевского режима.

Он проинформировал, что украинские бойцы ударили по Бехтерам в 08:00. Два прилета произошли около школы, отмечал глава региона.