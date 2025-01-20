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13:53, 20 января 2025Бывший СССР

Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области увеличилось

Число пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области выросло до 25
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Бехтеры Херсонской области выросло до 25. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, передает ТАСС.

«Число пострадавших возросло до 25», — сказал он. Василенко добавил, что среди раненых четверо детей.

20 января украинские войска атаковали село, используя реактивную систему залпового огня HIMARS. Сообщалось о 21 пострадавшем. ВСУ нанесли удар двумя ракетами с суббоеприпасом DPICM. Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал эту атаку доказательством варварства киевского режима.

Он проинформировал, что украинские бойцы ударили по Бехтерам в 08:00. Два прилета произошли около школы, отмечал глава региона.

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