Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области увеличилось

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Бехтеры Херсонской области выросло до 25. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, передает ТАСС.
«Число пострадавших возросло до 25», — сказал он. Василенко добавил, что среди раненых четверо детей.
20 января украинские войска атаковали село, используя реактивную систему залпового огня HIMARS. Сообщалось о 21 пострадавшем. ВСУ нанесли удар двумя ракетами с суббоеприпасом DPICM. Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал эту атаку доказательством варварства киевского режима.
Он проинформировал, что украинские бойцы ударили по Бехтерам в 08:00. Два прилета произошли около школы, отмечал глава региона.