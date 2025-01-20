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18:19, 20 января 2025Силовые структуры

Единственный выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море стал фигурантом дела

Выживший после двух месяцев в Охотском море мужчина стал фигурантом дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: IZ.RU

Единственный выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море россиянин Михаил Пичугин стал фигурантом уголовного дела. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, Михаил Пичугин ранее являвшийся свидетелем стал подозреваемым в уголовное деле по статье 263 ч.3 («Нарушение правил эксплуатации водного транспорта») УК РФ. Теперь Пичугину грозит до семи лет колонии. Его считают виновным в гибели родных. Проводятся следственные проверки в рамках уголовного дела.

14 октября рыбаки спасли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки 45-летнего Михаила Пичугина, который провел в море более двух месяцев. В лодке также находились тела двоих человек — Сергея и Ильи Пичугиных, брата и племянника Михаила, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.

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