Единственный выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море стал фигурантом дела

Выживший после двух месяцев в Охотском море мужчина стал фигурантом дела

Единственный выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море россиянин Михаил Пичугин стал фигурантом уголовного дела. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, Михаил Пичугин ранее являвшийся свидетелем стал подозреваемым в уголовное деле по статье 263 ч.3 («Нарушение правил эксплуатации водного транспорта») УК РФ. Теперь Пичугину грозит до семи лет колонии. Его считают виновным в гибели родных. Проводятся следственные проверки в рамках уголовного дела.

14 октября рыбаки спасли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки 45-летнего Михаила Пичугина, который провел в море более двух месяцев. В лодке также находились тела двоих человек — Сергея и Ильи Пичугиных, брата и племянника Михаила, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.