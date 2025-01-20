Египтянин приехал в Россию учиться и отправился на СВО

В зону СВО добровольцем от Башкирии отправился египтянин

Египтянин приехал в Россию учиться, но отправился добровольцем на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщает ВГТРК Башкортостан.

В Уфу иностранец приехал в 2022 году. Познакомился с россиянкой, она учила его разговаривать по-русски, а он практиковал с ней английский. Спустя время пара решила пожениться. А осенью 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны России и отправился на СВО.

«Настроение было... морально тяжело. Я видела, как он заряжен этой идеей», — рассказала жена военнослужащего.

В 2024 году египтянин получил ранение на фронте. «Первый раз пальца получил ранение, второй раз — рука, нога и спина», — уточнил он.

Сейчас боец проходит реабилитацию и мечтает повидаться с матерью, которая осталась в Египте.

Ранее сообщалось о египтянине, который, получив паспорт за участие в СВО, просил отпустить его из армии. По словам военного, по истечении контракта ему сообщили, что он продлен на неопределенный срок в связи с указом о мобилизации и ему придется продолжить службу.

