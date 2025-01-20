Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 20 января 2025Россия

Египтянин приехал в Россию учиться и отправился на СВО

В зону СВО добровольцем от Башкирии отправился египтянин
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: GTRK.TV

Египтянин приехал в Россию учиться, но отправился добровольцем на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом сообщает ВГТРК Башкортостан.

В Уфу иностранец приехал в 2022 году. Познакомился с россиянкой, она учила его разговаривать по-русски, а он практиковал с ней английский. Спустя время пара решила пожениться. А осенью 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны России и отправился на СВО.

«Настроение было... морально тяжело. Я видела, как он заряжен этой идеей», — рассказала жена военнослужащего.

В 2024 году египтянин получил ранение на фронте. «Первый раз пальца получил ранение, второй раз — рука, нога и спина», — уточнил он.

Сейчас боец проходит реабилитацию и мечтает повидаться с матерью, которая осталась в Египте.

Ранее сообщалось о египтянине, который, получив паспорт за участие в СВО, просил отпустить его из армии. По словам военного, по истечении контракта ему сообщили, что он продлен на неопределенный срок в связи с указом о мобилизации и ему придется продолжить службу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае казнили влетевшего в толпу людей водителя. Он убил 35 человек из-за развода с женой

      На Украине рассказали о мобилизации 18-летних студентов

      Россиянку пытались ограничить в родительских правах во время службы отца на СВО

      Мужчина подкурил сигарету от Вечного огня в Ленобласти и попал на видео

      Стало известно о спасшем битву за Бахмут русском генерале с литовской фамилией

      Microsoft переименовала программы Office для Windows 11

      В ХАМАС оценили роль Трампа в сделке по заложникам

      Дима Билан удивил фанатов кардинальной сменой имиджа

      В Раде объяснили отсутствие украинских политиков на инаугурации Трампа

      У берегов Эстонии собралась флотилия НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше