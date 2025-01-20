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18:50, 20 января 2025Мир

Эрдоган и Фицо обсудили конфликт на Украине

Эрдоган и Фицо заявили о необходимости урегулировать конфликт на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявили о необходимости урегулировать конфликт на Украине в ходе состоявшихся переговоров. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Конечно, мы также обменялись мнениями о войне на Украине, которая сейчас затрагивает всю Европу. Как вы знаете, Словакия поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы пришли к согласию о необходимости скорейшего мира, чтобы конфликт не углублялся», — рассказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Фицо.

Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией об окончании вооруженного конфликта. Он также подчеркнул, что перед администрацией Трампа стоит вопрос о том, как создать условия для переговоров Москвы и Киева.

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