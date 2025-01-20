Гендиректора «Амурстроя» оштрафовали на 48 миллионов рублей по делу о мошенничестве

Благовещенский городской суд признал виновным в мошенничестве гендиректора «Амурстроя» Александра Синькова и назначил наказание в виде штрафа в размере 48 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его данным, Синькова признали виновным в совершении преступления, присмотренного частью 4 статьи 159 ГК РФ и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 50 миллионов рублей.

Однако с учетом срока содержания Синькова под стражей ему смягчили наказание в виде штрафа в миллионов рублей. При этом прокуратура запрашивала для него лишение свободы на шесть лет и штраф в размере одного миллиона рублей.

В декабре прошлого года суд арестовал главу ООО «Ленбытхима» по делу о мошенничестве с гособоронзаказом. Он обвиняется по статье 159 («Мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа») УК РФ.