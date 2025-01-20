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09:40, 20 января 2025Мир

Глава МИД Германии призвала Путина остановить конфликт на Украине

Бербок призвала Путина остановить конфликт на Украине и отступить
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент России Владимир Путин должен остановить конфликт на Украине. К этому российского лидера призвала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает N-tv.

«Когда, наконец, наступит день, которого мы все жаждем, когда Путин прекратит бомбардировки и войска смогут наконец отступить, тогда мы должны гарантировать, что война никогда больше не вспыхнет в Европе», — сказала глава МИД ФРГ.

Бербок отметила, что Германия является самой большой страной Европы и поэтому должна нести ответственность за мир. Однако, по ее словам, первым шагом к миру должно стать прекращение боевых действий на Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на завершение конфликта на Украине в 2025 году. Однако он добавил, что необходимо подождать, чтобы оценить вероятность урегулирования конфликта.

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