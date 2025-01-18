Шольц сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине

Шольц заявил, что хочет завершения конфликта на Украине в 2025 году

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на завершение конфликта на Украине в 2025 году. Его слова приводит РИА Новости.

О сроках окончания конфликта немецкий политик высказался в ходе выступления на предвыборном мероприятии социал-демократов в Вольфсбурге. «Я желаю, чтобы это удалось уже в нынешнем году, возможно ли это — посмотрим», — заявил он.

Ранее Шольц сообщил, что обсуждает вопрос переговоров по Украине со многими главами государств. Он подчеркнул, что необходимо работать над честными переговорами, которые помогут остановить трагедии на Украине.