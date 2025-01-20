Глава Приднестровья призвал Санду пропустить газ в республику

Глава Приднестровья Красносельский призвал Санду пропустить газ в республику

Президент Приднестровья Вадим Красносельский повторно обратился к президенту Молдавии Майе Санду с призывом выполнить ее обещание и пропустить газ в республику. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он указал, что Санду и ее окружение неоднократно ссылались на монопольное право АО «Молдовагаз» в отношении поставок природного газа в Приднестровье. Он добавил, что Приднестровье готово к закупке природного газа, о чем «Тираспольтрансгаз» 18 января уведомил «Молдовагаз» и попросил в кратчайшие сроки обозначить сроки заключения сделки. При этом, по словам, Красносельского, ответа до сих пор нет.

«Я прошу отказаться от политизации вопроса и вспомнить о людях. Чтобы выполнить условия, необходимо их знать. Уважаемая госпожа Санду. Еще раз призываю: сдержите публично данное Вами слово — обеспечьте поставку газа в Приднестровье», — заключил он.

Ранее Приднестровье согласилось платить за газ «Молдавгазу». Красносельский объяснил это необходимостью в скорейшем порядке разрешить энергетический кризис.

