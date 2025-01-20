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12:30, 20 января 2025Экономика

Приднестровье согласилось платить за газ «Молдавгазу»

Глава Приднестровья Красносельский заявил о готовности брать газ у «Молдавгаза»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Власти Приднестровья согласны с предложением Молдавии по поводу поставок газа через компанию «Молдавгаз», крупнейшим пакетом акций которой владеет российский «Газпром». Об этом на видео в своем Telegram-канале рассказал глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

По его словам, «Тираспольтрансгаз» направил соответствующее уведомление «Молдовагазу» и гарантировал ему оплату топлива. Такое решение лидер региона объяснил необходимостью в скорейшем порядке разрешить энергетический кризис.

С 1 января «Газпром» остановил поставки газа в Приднестровье, поскольку договор с Украиной о транзите российского газа истек. С того момента в регионе начались веерные отключения электроэнергии и отопления.

Красносельский подчеркнул, что пора прекращать разговоры о геополитике и тайных дивидендах любой из сторон, потому что у людей в квартирах нет тепла, без энергии стоят и социальные учреждения Приднестровья.

Он добавил, что в Тирасполе узнали об остановке поставок 28 декабря. Власти нашли молдавскую компанию, которая имела лицензию на транспортировку и поставку газа, но такая инициатива встретила «яростное сопротивление» со стороны «Молдавгаза». Поэтому теперь в Приднестровье готовы получать газ от традиционного поставщика.

Ранее СМИ выяснили, что что Россия рассматривает возможность поставлять газ Тирасполю с помощью закупок на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. Расходы предполагалось покрывать из российского бюджета.

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