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14:24, 20 января 2025Бывший СССР

Госбюджет Украины потерял миллионы гривен на закупке компьютеров по вине чиновника

Украинского чиновника обвинили в нанесении 24 миллиона гривен ущерба госбюджету
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: СБУ

Экс-замминистра соцполитики Украины получил подозрение в нанесении 24 миллионов гривен ущерба госбюджету на закупке компьютеров. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ сообщают, что речь идет о Борисе Лебедцове. По материалам дела, во время военного конфликта этот чиновник заключил с коммерческим предприятием несанкционированное соглашение о закупке компьютеров для центрального аппарата министерства.

СБУ отмечает, что соглашение «не отвечало целям и задачам проекта сотрудничества с Всемирным банком, в рамках которого должна была происходить закупка компьютерной техники, а также не было согласовано с Минцифры». Чиновнику грозит от двух до пяти лет тюремного заключения по статье о служебной халатности.

Ранее СБУ провела обыски у блогера и бывшего ведущего каналов главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Причиной обысков, по информации украинских спецслужб, стало то, что после начала специальной военной операции на Украине блогер продолжал приглашать на свои эфиры гостей с пророссийской позицией.

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