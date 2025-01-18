СБУ провела обыски у блогера и бывшего ведущего каналов Медведчука

СБУ провела обыск у экс-ведущего каналов Медведчука Назарова

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела обыски у блогера Макса Назарова (настоящее имя — Назар Диордица).

Назаров, как отмечает РБК — бывший ведущий YouTube-каналов председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука и бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. Сейчас Назаров ведет собственные каналы на YouTube и в Telegram. У канала Назарова «Да это так» на YouТube более 200 тысяч подписчиков. При этом последние выпуски выходили пять месяцев назад.

Причиной обысков, по информации СБУ, стало то, что после начала специальной военной операции на Украине блогер продолжал приглашать на свои эфиры гостей с пророссийской позицией. Назарова могут поместить под арест, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее выехавший с территории Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказал, что в начале СВО его пытали сотрудники СБУ. По словам политика, его и двух помощников на улице похитила группа вооруженных людей. Дмитрук отметил, что его связали и начали избивать.