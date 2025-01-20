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06:51, 20 января 2025Интернет и СМИ

Госсекретарю США напомнили его слова о связи России и Украины

Журналист Боуз: Блинкен признавал исторические связи России и Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Janine Schmitz / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену его слова об исторических связях России и Украины.

«Семь лет назад Блинкен признал все, что сегодня нам говорят русские об Украине. «Мы знаем, что у России уникальные отношения с Украиной, историей, географией, культурой, языком», — написал обозреватель.

Он подчеркнул, что теперь, благодаря главе Госдепа и президенту США, которого Боуз считает «сумасшедшим и коррумпированным», жертвами стали миллион украинцев.

Ранее газета The New York Times писала, что конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году, но Блинкен настоял на его продолжении. В статье отмечается, что в конце 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Киеву извлечь выгоду из ситуации на поле боя и пойти на мирные переговоры с Москвой, однако госсекретарь настаивал на продолжении борьбы.

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