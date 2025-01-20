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06:15, 20 января 2025Интернет и СМИ

Назван выступавший против завершения конфликта на Украине в 2022 году деятель из США

NYT: Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в 2022 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году, но госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на его продолжении. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В статье отмечается, что в конце 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Киеву извлечь выгоду из ситуации на поле боя и пойти на мирные переговоры с Москвой. Издание называет Блинкена тем деятелем, который выступал против завершения борьбы.

«Он часто выступал против более не склонных к риску чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия на Украину», -— пишет газета.

Накануне Блинкен рассказал, при каких условиях можно будет заключить «хорошую сделку» по Украине. Одним из основных условий для заключения соглашения с Россией Госсекретарь США назвал желание Киева прекратить боевые действия.

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