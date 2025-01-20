Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

Американскую модель и жену канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер на новых фото сравнили с дикобразом в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

28-летнюю знаменитость запечатлели вместе с подругой моделью Кендалл Дженнер в городе Аспен, который известен своим горнолыжным курортом. Известно, что девушки отправились в ресторан Casa Tua. При этом избранница музыканта предстала перед камерами в огромной серой макси шубе из искусственного меха. Также она надела черные сапоги на каблуках и солнцезащитные очки.

Читатели издания оценили внешний вид Бибер в комментариях. «Выглядит безвкусно», «Похожа на большого дикобраза», «Это уродливо», «Ужасная шуба», — заявили юзеры.

Ранее в январе Джастин Бибер снялся в одних трусах среди снега.