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15:40, 20 января 2025Культура

Игорь Николаев назвал Наташу Королеву послушной

Игорь Николаев заявил, что Наташа Королева была послушной и комфортной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал о работе с бывшей женой исполнительницей Наташей Королевой. Его слова прозвучали в ходе передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

«Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель она очень была послушная, комфортная, и все было хорошо на студии», — заявил артист.

Ранее девятилетняя дочь певца и композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника рассказала о конфликтах в семье. По словам девочки, родители могут начать ссориться из-за долгих сборов отца перед выходом.

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