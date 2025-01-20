Игорь Николаев назвал Наташу Королеву послушной

Игорь Николаев заявил, что Наташа Королева была послушной и комфортной

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал о работе с бывшей женой исполнительницей Наташей Королевой. Его слова прозвучали в ходе передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

«Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель она очень была послушная, комфортная, и все было хорошо на студии», — заявил артист.

Ранее девятилетняя дочь певца и композитора Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника рассказала о конфликтах в семье. По словам девочки, родители могут начать ссориться из-за долгих сборов отца перед выходом.